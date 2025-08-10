Hallan a hombre sin vida dentro de casa al sur de Hermosillo; tenía signos de violencia

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este domingo 10 de agosto, las autoridades de Hermosillo confirmaron el hallazgo de un hombre muerto en el interior de un domicilio ubicado al sur de la ciudad. El suceso generó la movilización de las corporaciones de seguridad en la zona. El descubrimiento ocurrió poco antes de las 15:00 horas, cuando vecinos del sector alertaron a la línea de emergencias 911 sobre una persona, al parecer, sin vida.

El reporte indicaba la presencia de un masculino inconsciente en una vivienda improvisada en el cruce de las calles C y Arnoldo de la Cruz Romero, en un área cercana a las colonias Las Minitas y Arco Iris. Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo fueron los primeros en responder al llamado y, al arribar al lugar, confirmaron la veracidad del informe, procediendo a acordonar el área para preservar la escena del crimen.

La víctima, cuya identidad aún se desconoce, es un hombre de una edad aproximada de 55 años. Se informó que residía solo en una construcción elaborada con materiales como cartón, madera y lámina. Debido a que el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia, se abrió una carpeta de investigación por el posible delito de homicidio. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) también se presentó en el sitio.

Los peritos realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron las indagatorias correspondientes que ayudarán a esclarecer lo sucedido. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento y traslado del cuerpo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte y continuar con el proceso para su plena identificación.

Autoridades acordonaron el lugar de los hechos

Otro hecho similar ocurrió apenas un día antes en Hermosillo. La tarde de este sábado 9 de agosto, elementos de distintas corporaciones de seguridad implementaron un operativo en las inmediaciones de la colonia Miguel Hidalgo, luego de que se reportara un fuerte olor proveniente de una vivienda cerrada en la avenida Pueblo de Álamos. Al inspección, dentro de una casa fue encontrado el cuerpo en descomposición de un hombre.

Fuente: Tribuna