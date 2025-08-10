Hay varios lesionados: Efectivos del Ejercito Mexicano sufren accidente al sur de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante las primeras horas de este domingo 10 de agosto de 2025, un accidente automovilístico se registró en el sector Barrancos, ubicado al sur de Culiacán, Sinaloa. El incidente tuvo como protagonista a un vehículo del Ejército Mexicano que cayó a un canal pluvial, evento que dejó como saldo a múltiples elementos lesionados y presentando varios golpes en diferentes partes de sus cuerpos. Los servicios de emergencias se trasladaron hacia el lugar para atender la situación.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, algunas víctimas fueron identificadas como José Alberto 'N', de 33 años de edad; Yovani Juan 'N', de 19 años; José Juan 'N', de 21; Hugo Eduardo 'N', de 23; Javier 'N'; José 'N', de 29; José Ángel 'N', de 47, y Eugenio 'N', de 23. Los efectivos militares transitaban a bordo de una unidad tipo Hummer con dirección de poniente a oriente en el bulevar Paseo de Los Ganaderos o de Las Torres.

Sin embargo, al llegar a la calle Bruselas, el conductor perdió el control del volante y terminó por salir del camino, cayendo en el dren de aguas pluviales que en ese momento se encontraba sin agua. Un reporte a las líneas de emergencias del 911 alertó a las autoridades competentes acerca del incidente, por lo que paramédicos de Gerum Rescate y Salvamento, así como oficiales de Tránsito Municipal se presentaron en el sector para atender el inconveniente.

Paramédicos auxiliaron a los ocho militares lesionados, quienes por fortuna no presentaron lesiones de gravedad", explicó el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos en este percance suscitado en la capital sinaloense.

Por su parte, agentes de la Unidad de Vialidad también arribaron al sitio para encargarse de realizar las pruebas de peritaje correspondientes para el deslinde de responsabilidad y finalmente se ordenó el retiro del vehículo siniestrado con el apoyo de una grúa particular. De momento solo queda esperar un reporte detallado y actualizado sobre el estado de salud de los efectivos accidentados por parte de las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui