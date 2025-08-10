Horror en playa de San Carlos: Hallan restos humanos; un día atrás encontraron un cráneo en el sitio

Comparta este artículo

San Carlos, Sonora.- La crisis de desaparecidos en México vuelve a quedar en evidencia y el horror se hace presente, pues nuevamente fueron encontrados restos humanos en una zona de playa cercana al estero El Soldado en San Carlos Nuevo Guaymas. Este hecho ya había pasado con anterioridad hace dos semanas, cuando denuncias anónimas reportaron que cuerpos habían sido enterrados en el sitio. Este domingo 10 de agosto de 2025, las labores de búsqueda fueron encabezadas por el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme.

Poco después de las 11:00 horas de hoy, mediante su página de Facebook, las mujeres dieron a conocer el hallazgo con el siguiente mensaje: "Búsqueda positiva por mar y tierra; los buscamos hasta encontrarlos a todos. Promesa". De acuerdo con los hechos, los restos fueron encontrados a pocos metros del sitio donde el sábado 9 de agosto se encontró un cráneo, esto en una zona en la playa cerca del estero El Soldado.

Las mujeres trabajan en la playa

El pasado 29 de julio, el mismo colectivo de Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme dio a conocer que ahí mismo en esa zona fueron encontrados restos humanos y hoy nuevamente fueron encontrados. Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tuvo conocimiento de los hechos, por lo que se acudirá al procesamiento de la escena para comenzar con la investigación de los hechos.

Mediante una transmisión en vivo, el colectivo dio a conocer que iban a seguir realizando labores de búsqueda. "Es muy lamentable para nosotros ver hasta dónde ha llegado la maldad humana, ver dónde están dejando a nuestros seres queridos. Y muy impactante para las familias que vienen a caminar, que se ve que vienen muchas familias a acampar, a bañarse y ver estas imágenes, pues la verdad es muy impactante, pero les damos las gracias, porque hacen ese llamado que, como lo decimos, su llamado es totalmente anónimo".

Inaugurarán el muro de los desaparecidos en Guaymas

El próximo 30 de agosto se está invitando a la población en general a inaugurar el Muro de los Desaparecidos en Guaymas como un espacio digno para recordar a las víctimas y alzar la voz por todos los que faltan. La cita es a las 18:00 horas en la Plaza de la Madre en el Puerto de Guaymas.

Fuente: Tribuna del Yaqui