Indignación en Guanajuato: Universitarios graban muerte de gatito amarrado a pirotecnia

Pénjamo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer un grave acto de crueldad animal presuntamente cometido por estudiantes de la Universidad Educem en el municipio de Pénjamo. El caso, que ha generado una amplia condena social, involucra la muerte de un gato mediante el uso de pirotecnia, un hecho que fue documentado y difundido en redes sociales.

La denuncia cobró fuerza tras la publicación de videos por parte de la asociación civil Gaticos A.C. En el material gráfico se observa a un felino en el suelo, del cual emana humo, y posteriormente una imagen que muestra al animal siendo lanzado varios metros en el aire por el impacto de un explosivo. En las escenas también aparece un joven portando una bata, quien presuntamente habría sido el responsable de encender el artefacto.

El acto fue acompañado por un mensaje que agravó la indignación pública: "O salemos buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA". La difusión de estas imágenes provocó una enérgica respuesta por parte de organizaciones protectoras de animales y activistas independientes, quienes alzaron la voz para exigir una sanción ejemplar. Los colectivos subrayaron que no se trataba de una broma, sino de un acto de violencia deliberada que debe ser castigado conforme a la ley.

Hicieron especial hincapié en la gravedad de que los presuntos responsables sean estudiantes de Criminología, una disciplina que les debería proporcionar pleno conocimiento sobre la naturaleza del delito y sus consecuencias legales. Ante la presión ciudadana, las autoridades estatales respondieron con celeridad. El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, confirmó que, por instrucción directa de la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo, la Fiscalía del estado ya está a cargo del caso.

Jiménez Lona aseguró que los hechos no quedarán impunes y aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a erradicar cualquier forma de violencia contra los animales. La apertura de la carpeta de investigación fue posteriormente confirmada por los propios colectivos, quienes continúan solicitando la colaboración ciudadana para identificar plenamente a todos los implicados y garantizar que se haga justicia.

Fuente: Tribuna