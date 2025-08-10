Lo querían asaltar: Sujetos alcoholizados golpean a comerciante en la alcaldía Cuauhtémoc

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el transcurso de este domingo 10 de agosto de 2025, autoridades de la Ciudad de México confirmaron que el propietario de una rosticería resultó con graves lesiones debido a los golpes que le propinaron dos sujetos, quienes presuntamente se encontraban en estado de ebriedad, al momento en el que intentaban concretar un asalto. Los hechos tuvieron lugar en el negocio ubicado en la intersección de Allende y República de Perú de la colonia Centro, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo al testimonio de los testigos, los responsables, cuya identidad al igual que la de la víctima se desconocen hasta el momento, escaparon del sitio luego de efectuar el brutal golpiza en contra del comerciante. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se movilizaron hacia el sector para brindarle la atención médica al lesionado, ya que presentaba una lesión en la cabeza. El comerciante fue descrito como una persona de 55 años de edad aproximadamente, el cual usaba una playera azul y un pantalón de mezclilla al momento del incidente.

Los trabajadores de la rosticería con un rostro asustado solo observaban como atendían a su compañero. De acuerdo con el testimonio de los jóvenes, unos sujetos que pasaban por el lugar alcoholizados y chocaron con él (el dueño del negocio), cuando de repente lo agredieron, pero no se escuchó ninguna detonación, para después emprender su huida", explicó el medio La Prensa sobre este suceso violento.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México también se presentaron en el área, los cuales se entrevistaron con el vendedor de pollos rostizados cuando estaba siendo atendido por los paramédicos. Según los datos recabados por parte de los uniformados, el hombre estaba bajando los pollos frescos de su vehículo para comenzar con su jornada laboral y posteriormente se encontró de frente con sus agresores.

Las primeras indagatorias policíacas señalan que se pudo tratar de un intento de asalto, sin embargo, la investigación complementaria y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona serán las que determinen qué fue lo que pasó en realidad. De momento se desconoce la identidad de las partes involucradas, por lo que quedará esperar un informe más detallado y preciso por parte de las autoridades en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui