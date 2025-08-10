Maniatado con un cable y con signos de violencia, hallan a hombre asesinado en Navolato

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- Durante la mañana de este domingo 10 de agosto de 2025, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en la carretera La 50, tramo que comunica al campo pesquero de Las Puentes, en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. Los primeros reportes refieren que la víctima, cuya identidad por el momento se desconoce, presentaba signos de violencia y se encontraba maniatado de sus extremidades con un cable eléctrico.

De acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el sujeto fue descrito como una persona de tez morena, complexión delgada y de aproximadamente 27 años de edad, quien al momento del hallazgo vestía con una playera en color negro, un pantalón, una gorra negra y unos huaraches de baqueta que tenía un estampado de la bandera de México. El hecho provocó desplegó un fuerte operativo por parte de autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Conductores que circulaban por la zona, se percataron de la presencia de un hombre sin vida entre campo Santa Teresa y campo Santa, a un costado de la carretera La 50 y alertaron a las autoridades a través de una llamada al número de emergencias del 911", explicó el medio anteriormente sobre la cronología de este nuevo suceso violento registrado en Sinaloa.

Hasta el sitio llegaron elementos del Ejército Mexicano que se encargaron de confirmar la presencia del cadáver, además de acordonar el perímetro para preservar la escena del crimen. Asimismo, los efectivos solicitaron la advertencia del personal de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se encargaron de los trabajos de campo. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes en el área.

Finalmente, las autoridades competentes ordenaron el levantamiento y el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que quedará bajo el resguardo del Ministerio Público a la espera de que sea identificado oficialmente por sus familiares. Este hecho se une a otro hallazgo de una persona asesinada en la sindicatura Juan Aldama El Tigre, en Navolato, la cual se encontraba semienterrada en el poblado Montelargo y que fue localizado la noche de ayer sábado 9 de agosto.

Fuente: Tribuna del Yaqui