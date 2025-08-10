Masacre en Guanajuato: Cámara de seguridad capta balacera en bar que dejó ocho muertos

Comparta este artículo

Uriangato, Guanajuato.- Durante la noche de este domingo 11 de agosto, se registró un ataque armado en un establecimiento comercial de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, el cual resultó en el fallecimiento de ocho personas y dejó a varias más con lesiones de diversa consideración. Los hechos ocurrieron poco antes de las 22:00 horas (local) en un bar situado en la calle Campesinos, de la colonia Emiliano Zapata.

Según los informes iniciales, un grupo de individuos armados arribó al lugar a bordo de una camioneta de color blanco. Testimonios iniciales y evidencia videográfica sugieren que los agresores descendieron del vehículo y, desde el exterior y la entrada del inmueble, abrieron fuego de manera directa contra las personas que se encontraban en el interior. Una grabación de una cámara de seguridad cercana capturó la secuencia del suceso.

En las imágenes se observa la llegada del vehículo, del cual descienden al menos cuatro sujetos portando armas de fuego. Tres de ellos procedieron a efectuar las detonaciones, mientras un cuarto individuo permaneció cerca de la unidad, que era conducida por un quinto cómplice que los esperaba para facilitar la huida. Consumado el ataque, los responsables abordaron nuevamente la camioneta y se retiraron del lugar con rumbo desconocido.

Tras el reporte del incidente a través del número de emergencias 911, se desplegó un considerable operativo de seguridad en la zona. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes establecieron un perímetro de seguridad para resguardar la escena y permitir el trabajo de las autoridades ministeriales. Paramédicos que atendieron el llamado confirmaron en el sitio el deceso de ocho personas.

Las personas lesionadas fueron atendidas y trasladadas para recibir atención médica. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato tomó conocimiento de los hechos y ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente. Agentes de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales se encuentran procesando la escena del crimen para recabar los indicios necesarios que permitan determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Fuente: Tribuna