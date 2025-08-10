Miguel Armando Díaz tiene casi 1 mes desaparecido en Hermosillo; padece esquizofrenia

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una alerta de búsqueda para solicitar el apoyo de la población para encontrar a Miguel Armando Díaz Rodríguez, un hombre de 37 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado mes de julio en Hermosillo. A través de una publicación en redes sociales este domingo, la dependencia compartió la ficha de búsqueda del desaparecido.

De acuerdo con la ficha, Díaz Rodríguez fue visto por última vez cuando salió de su domicilio, ubicado en la colonia El Mariachi, en la capital sonorense. Desde ese momento, su paradero es desconocido, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que su integridad física podría estar en riesgo. Como señas particulares, el hombre padece esquizofrenia y requiere de medicamento controlado, un factor que deja en claro la urgencia de su localización para garantizar su bienestar.

Al momento de su desaparición, vestía una playera roja, pantalón de mezclilla de color negro, tenis marca Nike también en color negro y una gorra negra. La descripción física proporcionada por las autoridades indica que Miguel Armando tiene una estatura de 1.52 metros, un peso de 75 kilos y su tez es morena clara. Su cara es redonda, tiene el cabello corto y de color negro, ojos grandes de color café claro, cejas pobladas, nariz grande y frente amplia. Nació el 14 de mayo de 1988.

La Fiscalía de Sonora exhorta a cualquier persona que cuente con información que pueda conducir al paradero de Miguel Armando Díaz Rodríguez a comunicarse de inmediato. Los canales de contacto disponibles son la línea de emergencias 911 y el teléfono de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), (662) 289 88 00, extensión 15701, del Departamento de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser crucial para su pronta y segura localización.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora