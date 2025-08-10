Muere una persona tras disparos en reunión familiar en Hermosillo; dos detenidos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 10 de agosto, alrededor de las 02:40 horas, las autoridades locales detuvieron a un menor de edad y a un hombre por disparar contra dos víctimas. De acuerdo con información extraoficial, los hechos sucedieron en las calles Jorge Valencia y Jesús Larios, de la colonia Jorge Valdez, ubicada en Hermosillo, Sonora. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

Los presuntos responsables son un joven de 15 años de edad y Leobardo, de 28, quienes durante la madrugada de hoy fueron arrestados por agentes de la Policía Preventiva. En cuanto a los perjudicados, fueron dos sujetos de 26 y 36 años de edad, respectivamente. Al parecer, el segundo involucrado falleció mientras era atendido por médicos en un hospital de la capital del estado.

Según un testigo de los hechos, se cree que todo inició por una discusión en plena reunión familiar que poco a poco escaló hasta el grado en que uno de los detenidos sacó una pistola y les disparó a los afectados. Asimismo, una vez que todo acabó ambos huyeron a bordo de una motocicleta y cuando arribaron los elementos rápidamente comenzaron a buscarlos por la zona que habían tomado en su escape.

La situación dejó un lesionado y un muerto

Actualmente, los dos están a cargo del Ministerio Público y se les acusa por los delitos de homicidio y lesiones. En caso de que surjan más datos, te los haremos saber a través de TRIBUNA. El Código Penal del Estado de Sonora establece en el artículo 244 que a cualquier persona que ponga en peligro la vida se le aplicarán de tres a doce años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.

Ahora bien, el artículo 243 dice que la sanción de los delincuentes se dictará dependiendo del tiempo que tarden en desaparecer las heridas: "De tres días a seis meses de prisión o de veinte a doscientos días multa, cuando la lesión tarde en sanar menos de quince días; y II.- De tres días a cinco años de prisión y de diez a doscientos días multa, cuando la lesión tarde en sanar más de quince días".

