Pagarán con 55 años de prisión y medio millón de pesos la muerte de un policía en Edomex

Teoloyucan, Estado de México.- El Poder Judicial del Estado de México dictó una sentencia de 55 años de prisión en contra de tres hombres: José Daniel Ramírez Andrés, Alexis Iván Morales Jaime y Leonardo Brayan Tapia Ramírez, tras quedar comprobada su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado cometido en contra de un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Teoloyucan.

La resolución judicial, emitida tras un exhaustivo proceso legal, también establece sanciones económicas para los sentenciados. Deberán cubrir una multa superior a los 300 mil pesos y, de manera adicional, un pago de 237 mil 768 pesos concepto de reparación integral del daño a los familiares de la víctima. Los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron en agosto de 2022, en una bodega ubicada en el Barrio Santa María Caliacac.

En el lugar se encontraban desplegados un elemento de la policía municipal de Teoloyucan y dos agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) realizando labores de vigilancia. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los ahora sentenciados arribaron al sitio a bordo de varios vehículos. Al percatarse de la presencia policial, iniciaron una confrontación directa con los oficiales.

Durante el altercado, los agentes fueron sometidos, despojados de sus armas de cargo y de sus identificaciones. En el transcurso de la agresión, uno de los implicados accionó un arma de fuego directamente contra el agente municipal, identificado con las iniciales A.E.C., causándole la muerte en el lugar. Simultáneamente, los otros dos individuos golpearon a los agentes estatales y realizaron detonaciones para facilitar su huida.

El saldo del ataque fue un oficial fallecido y otro más con lesiones. Tras el incidente, la FGJEM inició las indagatorias correspondientes, logrando identificar y ubicar a los tres responsables. Una vez cumplimentadas las órdenes de aprehensión, fueron ingresados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde enfrentaron su proceso judicial.

El Ministerio Público presentó un sólido conjunto de pruebas, incluyendo testimonios, dictámenes periciales y evidencia material, que demostraron de manera fehaciente la participación de los tres hombres en el crimen. Con base en estos elementos, la Autoridad Judicial determinó su culpabilidad y dictó la sentencia que ahora los mantendrá privados de su libertad por más de cinco décadas.

Fuente: Tribuna y FGJEM