Presunto asesino de delegado de la FGR en Tamaulipas es vinculado a proceso

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, informó sobre la vinculación a proceso de Jareth Roberto, presunto responsable del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna. El funcionario perdió la vida mientras viajaba a bordo de un vehículo particular en el Boulevard Miguel Hidalgo del Fraccionamiento Las Quintas, ubicado en la ciudad de Reynosa.

Por su parte, según el comunicado de prensa, se presentaron ante el juez de control las pruebas suficientes para que se dictara en contra del sujeto su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 Altiplano. Asimismo, posteriormente se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Es necesario mencionar que, como te informamos en TRIBUNA, el aludido fue detenido en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se escondía de las autoridades. Cabe destacar que en ese sitio no se encontraba solo, pues también tenía en su poder dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y droga diversa. De igual forma, se cree que pertenece a Los Metros, facción del Cártel del Golfo.

En redes circulan videos del instante en que perdió la vida el funcionario

¿Quién era Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna?

De acuerdo con datos de de Infobae, el puesto que desempeñaba en el momento de su muerte tenía como principal objetivo la coordinación y supervisión en investigaciones de alto impacto, como delincuencia organizada, delitos contra la salud, delitos electorales y otros delitos federales. A pesar de mantener un perfil bajo, una de sus apariciones más recientes fue en marzo de 2025, cuando se efectuó una ceremonia de honores a la bandera en Reynosa, en la cual el gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo ante las inundaciones de las que habían sido víctimas.

Cabe señalar que el Código Penal Federal, en su Artículo 189, establece: "Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido", es decir, se sumarán las penas que menciona el propio Código Penal Federal.

Fuente: Tribuna