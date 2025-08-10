Rescatan a mujer en puente del Boulevard Solidaridad y Luis Encinas en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 10 de agosto, alrededor de las 9:00 horas, una mujer de aproximadamente 40 a 55 años de edad amenazó con quitarse la vida mientras estaba al borde del puente del boulevard Solidaridad y Luis Encinas, ubicado en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, se sabe que finalmente la situación fue evitada y la involucrada se encuentra a salvo.

De hecho, la Policía Municipal de Hermosillo, en conjunto con elementos del cuerpo de Bomberos, arribaron al sitio para intentar bajar a la mujer; inclusive buscaron la forma de acercar las escaleras. Se presume que estuvieron bastante tiempo hablando con la ciudadana para que no tomara una decisión radical. Es necesario mencionar que durante ese trayecto se vio afectada la circulación vial.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen por completo los motivos, así como también, en ese preciso instante, a las autoridades les preocupaba que, al estar al borde del puente, pudiera ocurrir un terrible accidente. Afortunadamente, uno de los agentes tomó la mano de la señora y ella terminó cayendo al carril vehicular, donde los demás presentes la ayudaron a levantarse.

La mujer se encuentra a salvo

Una vez en manos de los policías municipales, la subieron a una ambulancia y procedieron a llevarla a un hospital de la capital del estado. Se ignora el estado de salud de la afectada, aunque en caso de que surjan más datos, como siempre te lo haremos saber en TRIBUNA. Por su parte, hasta ahora ninguna de las dependencias ha emitido un informe respecto al tema a través de sus plataformas oficiales.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

