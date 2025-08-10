Sangriento día en Sinaloa: Encuentran a tres hombres y una mujer asesinados en Navolato

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- La violencia se sigue recrudeciendo en el estado de Sinaloa y este domingo 10 de agosto fue confirmado un multihomicidio en Navolato. Reportes policíacos informaron que cuatro personas asesinadas a balazos, entre ellas una mujer, fueron localizados sobre un camino de terracería ubicado en la comunidad de Acapulquito de la sindicatura de San Pedro, perteneciente al municipio anteriormente mencionado. Los servicios de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos, aunque hasta este momento se han confirmado las identidades de los occisos.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, uno de los sujetos fue descrito como una persona de complexión delgada y tez morena, además de que al momento del hallazgo vestía un pantalón de mezclilla azul oscuro, playera de color negro, un cinto táctico y llevaba puesto unos tenis Nike. Con respecto a los otros individuos, ambos de complexión delgada y también tez morena, usaban short camuflajeado tinto, playera de color negro y huaraches de baqueta, mientras que el último traía puesto un pantalón de mezclilla azul, playera tipo polo de color rojo con blanco y azul marino

La mujer es de complexión robusta, tez morena, vestía pantalón de mezclilla azul, playera de color negro y llevaba puesto unos tenis Adidas negros", explicó el medio anteriormente citado sobre las víctimas de este asesinato múltiple.

Aproximadamente a las 11:20 horas de hoy, personas que transitaban por la zona se percataron de la presencia de los cuatro cuerpos, tres de ellos se encontraban boca abajo y a un lado del camino, a la vez que la víctima restante permanecía boca arriba junto a un cerco de púas. Los testigos reportaron el hecho a través de las líneas de emergencia del 911, por lo que autoridades de los diferentes niveles de gobierno se trasladaron hacia el sitio para confirmar el suceso.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal Preventiva (PEP) y Secretaría de Marina Armada de México, se presentaron en el lugar y confirmaron el acontecimiento. Una vez que delimitaron el perímetro, los efectivos solicitaron la intervención por parte de la Dirección General de Investigación Pericial para que lleven a cabo los trabajos de campo en la escena del crimen.

Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de cumplir con las diligencias correspondientes en el área y una vez que los trabajos culminaron, los peritos ordenaron el levantamiento y el traslado de los cadáveres hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde el Ministerio Público competente los resguardará hasta que finalmente sean reclamados de manera oficial por sus respectivas familias.

Fuente: Tribuna del Yaqui