Se ocultaba en Cancún: Capturan a presunto asesino de chofer de plataforma en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Fiscalía de Quintana Roo, logró la detención de Manuel 'N', alias 'El Meño', señalado como probable responsable de los delitos de desaparición, homicidio y robo con violencia, cometidos en contra de Martín Guadalupe Robles Rondán, de 48 años de edad, quien se desempeñaba como chofer de plataforma digital en Hermosillo.

El caso se remonta al 11 de julio de 2025, cuando la víctima aceptó un viaje solicitado por una persona identificada como Antonio 'N', sin embargo, quien abordó el vehículo fue Manuel 'N', alias 'El Meño', quien solicitó que lo llevara de la colonia Centro en Hermosillo, a la comunidad de San Pedro el Saucito, en la zona rural oriente de la ciudad. Cabe señalar que el acusado cuenta con un largo registro de antecedentes penale.

Entre ellos están lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, corrupción de menores, conducción punible de vehículo, violencia familiar, Incumplimiento de obligaciones familiares y abuso de confianza. Ese mismo día, el ahora detenido llegó a un rancho conduciendo el vehículo de la víctima y portando un arma de fuego, en donde dicho sujeto manifestó haber asesinado al conductor y deshacerse del cuerpo en el relleno sanitario del rancho.

La investigación avanzó el 25 de julio de 2025, cuando mediante búsqueda con drones y retroexcavadora se localizaron restos óseos, incluyendo un cráneo con orificio de bala. Periciales confirmaron mediante análisis de ADN que dichos restos correspondían a Martín Guadalupe y posteriormente, el 26 de julio de 2025, se encontraron más restos óseos en las inmediaciones del rancho, confirmándose así la participación del presunto responsable.

Mediante labores de inteligencia, el 28 de julio pasado se logró ubicar Manuel 'N', alias 'El Meño', en Cancún, Quintana Roo a donde había huido para evadir la acción de la justicia El 31 de julio, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) abordaron un vuelo con destino ha dicho lugar, donde ejecutaron la orden de aprehensión contra el señalado el 6 de agosto de 2025, en coordinación con la Fiscalía de dicho Estado.

Esto sucedió en Playa del Carmen, donde se localizó y detuvo al imputado en una obra de remodelación de un hotel, siendo trasladado a Hermosillo para ser puesto a disposición de un juez. Durante la audiencia, se formuló imputación y se logró la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, quedando el señalado internado en un centro de reinserción social a la espera de que se determine su situación jurídica.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora