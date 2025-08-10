Sicarios acribillan a joven al poniente de Ciudad Obregón; fue hospitalizado de urgencia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una nueva agresión armada movilizó a las corporaciones de seguridad y emergencia hacia el sector poniente de Ciudad Obregón, dejando como saldo a una persona lesionada. El suceso tuvo lugar la noche de este domingo 10 de agosto, cuando vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego sobre las calles Santa Camila, entre Posada del Sol y La Venta, entre los fraccionamientos La Espigas y Posada del Sol.

En respuesta al llamado, paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al sitio y brindaron los primeros auxilios a un hombre se aspecto joven que presentaba diversas heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Tras ser estabilizada, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición, su identidad no ha sido revelada y se desconoce su estado de salud actual actual.

Asimismo, no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con este atentado. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y recolección de evidencias.

La víctma fue subida a una ambulancia para su hospitalización

Cabe mencionar que este mismo domingo, un lamentable accidente de tránsito se registró sobre la carretera federal México 15, el cual cobró la vida de una persona del sexo masculino. El suceso tuvo lugar en la salida norte de Ciudad Obregón, donde se vieron involucrados el conductor de una motocicleta de reparto y un vehículo cuyas características se desconocen, debido a que se dio a la fuga tras el percance.

Esto ocurrió poco antes de las 17:00 horas, en el cruce con la calle Bordo Nuevo, justo frente a las instalaciones de la PESP. Según se comenta, la mecánica del accidente apunta a un choque por alcance, en el que presuntamente el motociclista impactó la parte trasera del automóvil. Al sitio acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para prestar los primeros auxilios, sin embargo, al valorar al repartidor, confirmaron su muerte.

Fuente: Tribuna