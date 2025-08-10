Trágico accidente: Repartidor muere atropellado en la salida norte de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un lamentable accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo 10 de agosto, sobre la carretera federal México 15, el cual cobró la vida de una persona del sexo masculino. El suceso tuvo lugar en la salida norte de Ciudad Obregón, donde se vieron involucrados el conductor de una motocicleta de reparto y un vehículo cuyas características se desconocen, debido a que se dio a la fuga.

El percance sucedió poco antes de las 17:00 horas, en el cruce con la calle Bordo Nuevo, justo frente a las instalaciones de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). De acuerdo con los primeros informes, la mecánica del accidente apunta a un choque por alcance, en el que presuntamente el motociclista impactó la parte trasera del automóvil. Al sitio acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para prestar los primeros auxilios.

Sin embargo, al valorar al repartidor de comida, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Las lesiones sufridas durante el impacto resultaron fatales, provocando su deceso de manera instantánea en el lugar de los hechos. En el sitio quedó el cuerpo del conductor, quien fue identificado como Manuel, de 37 años de edad. Junto a él se encontraban su casco y la motocicleta de color blanco con distintivos de la empresa para la cual laboraba.

Elementos de la Guardia Nacional procedieron a acordonar y resguardar el área para preservar la escena y facilitar el trabajo de los servicios periciales. Posteriormente, agentes de la misma corporación, pero de la división Caminos, tomaron conocimiento del hecho y se hicieron cargo de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

El fallecido quedó tendido muy cerca del puente vehicular

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) arribó al punto para efectuar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a sus instalaciones para la realización de la necropsia de ley y los trámites formales de identificación y entrega a sus familiares. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron con la investigación para localizar al vehículo y al conductor involucrado en el percance.

Fuente: Tribuna