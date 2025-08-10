Tras sufrir una aparatosa volcadura, José de Jesús pierde la vida en el hospital en Navolato

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- Durante la mañana de este domingo 10 de agosto de 2025, un aparatoso accidente automovilístico se registró en la carretera Navolato-Altata, más específicamente en el Ejido Nuevo Cosalá de la sindicatura de Altata, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. La víctima fue identificada como José de Jesús 'N', de 39 años de edad, quien perdió la vida horas más tarde en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a causa de las graves lesiones que presentó.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso se movilizaba a bordo de una camioneta SUV blanca, de la marca Mazda. Gracias a que entre sus pertenencias se encontraba su credencial de elector se pudo comprobar su identidad, además de que se constató que tenía domicilio en la colonia Jorge Almada, la cual se ubica en Culiacán. El incidente se suscitó cuando el sujeto, el cual viajaba con rumbo hacia Navolato, perdió el control del vehículo por razones desconocidas y sufrió una volcadura.

El percance vial se reportó alrededor de las 09:00 horas de hoy y, a través de una denuncia a las líneas de emergencia del 911, fue reportado por conductores que transitaban por dicho tramo carretero. Hasta el lugar de los hechos llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Navolato, paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil para atender la situación. Posteriormente, los socorristas auxiliaron al lesionado y lo llevaron en una ambulancia a un nosocomio de Navolato.

Los rescatistas auxiliaron al lesionado y lo trasladaron en una ambulancia a un hospital del municipio cañero; sin embargo, tras unos minutos de haber ingresado, se confirmó que José de Jesús 'N' había perdido la vida", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de este fatal incidente.

Finalmente, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de Sinaloa acudieron al hospital para encargarse de las diligencias correspondientes y dar fe de lo sucedido. Autoridades de la entidad llamaron a la población a conducir con precaución en tramos como este con la finalidad de evitar fatídicos desenlaces.

Fuente: Tribuna del Yaqui