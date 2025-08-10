Vinculan a proceso a dos por asesinar a menor de 15 años y herir a otro en la Matías Méndez

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 6 de diciembre de 2024 en la colonia Matías Méndez en Ciudad Obregón ocurrió un ataque armado que dejó como saldo un menor sin vida y otro herido; hoy, ocho meses después, los presuntos responsables de los hechos enfrentan la justicia. Se trata de Ricardo 'N', de 28 años, y Juan Manuel 'N', de 23 años, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, así como homicidio calificado en grado de tentativa.

Como se dijo, el hecho ocurrió en la colonia Matías Méndez en la vía pública ubicada en la intersección de las calles Rodolfo Campodónico y Gabildondo Soler de la colonia Matías Méndez, alrededor de las 20:00 horas, donde Ricardo 'N' y Juan Manuel 'N' habrían disparado contra dos menores, privando de la vida a un joven de 15 años, que en su momento fue identificado como 'Canelo', e hiriendo a un niño de 14 años apodado como 'Burri'.

Ricardo 'N' y Juan Manuel 'N' llegaron hasta el módulo deportivo que se encuentra en la dirección, donde estaban los dos menores, y dispararon, para después huir a fuerza de carrera del lugar. 'Canelo' falleció en el lugar, pero 'Burri' logró sobrevivir gracias a su oportuna reacción evasiva, al huir a fuerza de carrera, así como por la pronta atención médica que recibió en el hospital.

Tras diversas investigaciones por parte de las autoridades, las diferentes corporaciones dieron con los presuntos responsables y fueron capturados y llevados a la justicia. Tras esto, los jueces en las respectivas audiencias determinaron imponer a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se les vinculó a proceso; ahora esta Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) espera lograr una sentencia condenatoria con una pena ejemplar.

Cabe señalar que, de acuerdo a información emitida por las autoridades, el móvil de los hechos está relacionado con actividades de delincuencia organizada, "lo que refleja la peligrosidad y premeditación del actuar delictivo". La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrendó su compromiso con la "procuración de justicia, la protección integral de las víctimas y sus familias, y el combate frontal a la violencia generada por grupos delictivos".

Fuente: Tribuna del Yaqui