Violenta madrugada en Nuevo León: Sicarios matan a balazos a un hombre y se dan a la fuga

Ciénega de Flores, Nuevo León.- La violencia no descansa en la entidad gobernada por Samuel García. La madrugada de este domingo 10 de agosto, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Nuevo León implementaron un operativo en el municipio de Ciénega de Flores, luego de recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Villas del Carrizalejo. Este hecho violento dejó una víctima mortal, la cual ya fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar múltiples disparos que provenían de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Gorriones y 34 Oriente. Presuntamente, el ataque se registró alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, cuando un grupo de sicarios llegó al sitio y, sin mediar palabra, abrió fuego con armas largas contra un hombre que se encontraba en el lugar.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Por estos hechos violentos no se han reportado personas detenidas. Foto: Facebook

La víctima, identificada extraoficialmente como Jorge G., de 41 años de edad, recibió al menos siete impactos de bala distribuidos en la cabeza, el pecho y las extremidades. Tras la agresión, los presuntos atacantes huyeron a toda velocidad a bordo de una camioneta, mientras los vecinos permanecían resguardados en sus viviendas. De inmediato se activó el Código Rojo en ese sector de Ciénega de Flores.

Los primeros en llegar a la escena fueron oficiales de la Policía Municipal, quienes pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas arribaron rápidamente para brindar auxilio, sin embargo, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. El área fue acordonada por elementos Municipales, de la Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Al mismo tiempo, se realizó un barrido en la zona en busca de los agresores y de cualquier indicio que permita avanzar en la investigación de este nuevo homicidio, sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por estos hechos, tampoco nuevas pistas.

En el sitio, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) localizó varios casquillos percutidos de arma larga, mismos que fueron embalados para su análisis. Tras concluir las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia correspondiente y así confirmar las causas oficiales de la muerte. Las pesquisas por este asesinato continúan.

