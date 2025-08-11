Arrestan a joven sicario en Cajeme; atacó a balazos a un hombre que resultó lesionado

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre identificado como Jesús Pablo 'N', de 25 años de edad, fue arrestado e imputado por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado, cometido en agravio de un masculino. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este lunes que los hechos que se investigan se suscitaron en la comunidad de Los Hornos, municipio de Cajeme.

El señalado contaba con una una orden de aprehensión, y durante la audiencia inicial se le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. La investigación establece que el crimen ocurrió la noche del 12 de octubre de 2023 cuando el acusado, en compañía de un cómplice, acudió al domicilio de la víctima, Ezequiel Abelardo 'N', de 50 años de edad, ubicado en la calle Cesáreo Cuamea, en el poblado de Los Hornos.

Aprovechando el factor sorpresa, sin permitir que la víctima pudiera defenderse, y superándolo en número de agresores, Jesús Pablo 'N' utilizó un arma de fuego para dispararle, ocasionándole una lesión por proyectil. El hecho no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los agresores, debido a la reacción evasiva de la víctima, que logró escapar, ponerse a salvo y recibir atención médica oportuna.

Por otro lado, el pasado 6 de diciembre de 2024 en la colonia Matías Méndez, de Ciudad Obregón ocurrió un ataque armado que dejó como saldo un menor de edad sin vida y otro herido; hoy, ocho meses después, los presuntos responsables de los hechos enfrentan la justicia. Se trata de Ricardo 'N', de 28 años, y Juan Manuel 'N', de 23 años, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado, así como homicidio calificado en grado de tentativa.

Como se dijo, el hecho ocurrió en la colonia Matías Méndez en la vía pública ubicada en la intersección de las calles Rodolfo Campodónico y Gabildondo Soler de la colonia Matías Méndez, alrededor de las 20:00 horas, donde Ricardo 'N' y Juan Manuel 'N' habrían disparado contra dos menores, privando de la vida a un joven de 15 años, que en su momento fue identificado como 'Canelo', e hiriendo a un adolescente de 14 años apodado como 'Burri'.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora