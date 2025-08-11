Ataque armado en Ciudad Obregón: Hombre resulta herido en calles de la colonia Cortinas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Saldo a una persona herida de bala fue lo que dejó un ataque armado registrado la noche de este lunes 11 de agosto, en la zona centro de Ciudad Obregón. De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas en las calles Ignacio Pesqueira, entre California y Tabasco, de la colonia Cortinas 1, donde fueron escuchados múltiples disparos de arma de fuego.

En ese lugar, un hombre fue víctima de un intento de homicidio cuando se encontraba en la vía pública. Por lo cual se hicieron presentes corporaciones de seguridad y servicios de emergencia tras recibir el reporte. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al afectado, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego y fue encontrado tendido sobre el suelo, aún con vida.

Posteriormente, fue trasladado a bordo de una ambulancia a un hospital para recibir atención especializada. Al momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona ni su estado de salud actual. En cuanto a los responsables del agresión, se informó que lograron darse a la fuga sin ser detenidos. De manera extraoficial se menciona que podría haberse tratado de un solitario gatillero que viajaba en una bicicleta.

El sitio contó con la presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme, quienes implementaron un operativo para resguardar el área. Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes para recabar indicios, esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El afectado fue llevado a un hospital para su atención médica

Esta no es la primera balacera que ocurre este día en Ciudad Obregón. Durante la madrugada de este lunes, las autoridades desplegaron un operativo en el fraccionamiento Los Presidentes, luego de que se reportara un ataque armado que dejó como saldo un menor de edad sin vida, el cual fue identificado con el apodo de 'El Chapo', de 16 años. Los hechos sucedieron cerca de la 1:30 horas, sobre la calle Sergio Gastélum de la Vega, casi esquina con Las Palmas.

Fuente: Tribuna