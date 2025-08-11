Berenice está acusada de la muerte de dos hombres en Edomex; fueron mutilados y quemados

Comparta este artículo

Huehuetoca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención y posterior vinculación a proceso penal de una mujer identificada como Berenice 'N', como parte de las indagatorias por un caso de doble homicidio ocurrido en el municipio de Huehuetoca. La señalada enfrentará su proceso en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones de este hecho.

Los crímenes que se le atribuyen tuvieron lugar el pasado 20 de agosto de 2024. De acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas, cuyas iniciales son O.R.B. y C.J.R.B., salieron de un domicilio en la colonia Santa María y abordaron un vehículo en el que se encontraban Berenice 'N' y al menos otras cuatro personas. Según la carpeta de investigación, en el transcurso de ese encuentro, los dos hombres fueron asesinados.

Los dictámenes periciales establecieron que la causa de muerte de O.R.B. fue una herida por proyectil de arma de fuego, mientras que C.J.R.B. falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. Las indagatorias señalan que, posteriormente, en un esfuerzo por ocultar la evidencia, los cuerpos fueron trasladados a otro punto del municipio. En ese lugar, los responsables habrían desmembrado los cuerpos.

La participación específica que se le imputa a Berenice 'N' consiste en haber presuntamente rociado una sustancia inflamable sobre los restos para después prenderles fuego y huir de la escena junto con los demás implicados. Tras tomar conocimiento del caso, la FGJEM inició las diligencias correspondientes, logrando recabar pruebas que permitieron identificar a dicha mujer como probable partícipe en el crimen.

Con esta información, un juez de control emitió una orden de aprehensión en su contra. La captura se concretó en la región de Tlalnepantla, Estado de México. Posteriormente, Berenice 'N' fue presentada ante la autoridad judicial en el Centro Penitenciario de la zona, donde se determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado.

El juez estableció un plazo de 1 mes para el cierre de la investigación complementaria y dictó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá recluida durante el desarrollo del proceso. Las autoridades señalaron que continúan trabajando para identificar y localizar a los demás involucrados en este hecho delictivo.