Con las manos atadas y encobijado: Encuentran un cuerpo sin vida al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Envuelto en una cobija de color verde fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida en la sindicatura de Jesús María, ubicada al norte de Culiacán. Los hechos se registraron durante la tarde de este lunes 11 de agosto de 2025 y tuvieron lugar en el poblado Palmita y Anexos. El hecho provocó una fuerte movilización de los diferentes niveles de gobierno, quienes aún no han confirmado la identidad de la víctima en este nuevo hallazgo suscitado en la capital de Sinaloa.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, una llamada a las líneas de emergencias del 911 alertaron a las autoridades sobre la presencia de la persona fallecida, la cual aparentemente ya tenía varios días de haber perdido la vida. Boca arriba, maniatado de las manos y encintado del cuello fue cómo encontraron el cadáver en un camino de terracería que conduce al poblado antes mencionado, más específicamente al lado del canal Humaya.

Hasta el momento se desconocen las características del cuerpo debido a que está envuelto completamente en una cobija verde y azul, pero se observa que ya tenía días de haber sido privado de la vida", explicó el medio anteriormente citado con respecto a este acontecimiento.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes se encargaron de confirmar el hecho, por lo que procedieron a acordonar la zona con cinta amarilla y así preservar la escena del crimen. Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo y agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes en el sitio.

Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la autopsia de ley y quedará bajo el resguardo del Ministerio Público. Una vez que sea identificado, familiares de la víctima podrán acudir ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para reclamar a su ser querido a través de la documentación requerida.

Fuente: Tribuna del Yaqui