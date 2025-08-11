Con las manos en la masa: Caen tres empleados por robar y vender cerveza en Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Tres trabajadores de un centro de distribución de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma fueron puestos a disposición de las autoridades este martes, tras ser sorprendidos presuntamente intentando comercializar de manera ilícita un cargamento de cerveza que habrían robado de su lugar de trabajo. La detención fue realizada por elementos de la Policía Municipal de Guaymas en la zona norte del Puerto.

El operativo se derivó de una investigación interna iniciada por la propia compañía días atrás. Según relató Jorge Alejandro T., encargado del Centro de Distribución (Cedis), un empleado había alertado a la gerencia sobre faltantes de producto en diversas rutas de reparto, lo que levantó sospechas de una posible sustracción sistemática. En respuesta, la empresa decidió realizar un seguimiento discreto a una de las rutas sospechosas.

Este martes 11 de agosto, los empleados identificados como Omar Alberto, Felipe de Jesús y Jesús, cumplieron con sus entregas programadas en cuatro tiendas de conveniencia. Sin embargo, en lugar de finalizar su jornada, regresaron al Cedis, ubicado en la carretera federal México 15. Ahí, cargaron en su camión una tarima con 80 cajas de cerveza, 60 de Tecate Light y 20 de Tecate Original, sin la autorización correspondiente.

Posteriormente, se dirigieron a un establecimiento comercial en la calzada Agustín García López. Fue en ese punto donde fueron interceptados por personal de la empresa cervecera justo cuando, según el denunciante, se disponían a vender la mercancía al encargado del local. Inmediatamente, se solicitó el apoyo de la Policía Municipal. Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con los responsables de la empresa y los trabajadores.

Los tres empleados fueron arrestados y subidos a una patrulla

Al ser cuestionados sobre la procedencia del producto, los tres empleados habrían admitido haberlo tomado sin la documentación requerida. Conforme al protocolo, fueron trasladados a la comandancia para su certificación médica, siendo posteriormente presentados ante la Fiscalía de Sonora por los presuntos delitos de abuso de confianza y robo.

Como evidencia del hecho, las autoridades aseguraron las 80 charolas de cerveza y el camión de reparto, el cual fue remolcado a un patio de resguardo. La Policía Municipal elaboró el Informe Policial Homologado correspondiente, y el caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público para iniciar las diligencias legales y determinar la situación jurídica de los implicados.

Fuente: Tribuna