Detienen a cinco sujetos en la frontera de Sonora; aseguran droga y cigarros ilegales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó este lunes sobre los resultados de diversas acciones realizadas durante el fin de semana pasado. Los operativos, ejecutados por la División Fronteriza de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), culminaron con la detención de cinco personas y el aseguramiento de narcóticos y mercancía de presunto contrabando en los municipios de Nogales y San Luis Río Colorado.

En la ciudad de Nogales, donde la PESP mantiene una presencia permanente, los agentes interceptaron un vehículo en la colonia Buenos Aires. A bordo se encontraban Tristán 'N', de 21 años de edad, y Jesús 'N', de 26 años, quienes transportaban cajas con un aproximado de 40 mil cigarrillos. La mercancía fue asegurada al determinarse que era de procedencia ilícita y carecía de los permisos necesarios para su comercialización en el país.

De la misma manera, en San Luis Río Colorado, las labores de la División Fronteriza produjeron resultados en distintos puntos. En la colonia Del Bosque, se ejecutó una orden de aprehensión vigente en contra de Yoshio 'N', quien era buscado por el delito de violencia familiar. Más tarde, durante un patrullaje preventivo en la colonia Jalisco, los oficiales detuvieron a Luis Enrique 'N', de 65 años, y a Luis Fernando 'N', de 45.

A ambos se les aseguró una bolsa que contenía casi medio kilo de una sustancia con las características de un narcótico granulado y blanquecino. En cumplimiento con el debido proceso, todas las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que se encargará de integrar las carpetas de investigación y definir su situación jurídica por los diferentes delitos cometidos.

Cabe recordar que hace unos días, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que dos hombres, identificados como Jesús N. y Rogelio G., fueron arrestados y vinculados a proceso penal, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. La acusación se centra en su aparente colaboración con un grupo del crimen organizado dedicado al contrabando de narcóticos de México a Estados Unidos.

Fuente: Tribuna y SSP Sonora