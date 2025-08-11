Detienen a cuatro de célula criminal vinculada a 'Los Mayos', del Cártel de Sinaloa

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado domingo 10 de agosto, durante un operativo, se logró la captura de cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo denominado Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), vinculado a Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Al parecer, el hecho se registró tras diversas líneas de investigación que derivaron en el hallazgo de dos miembros de la organización en la colonia Loma Dorada, en Los Mochis, Sinaloa.

En las acciones participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, se presume que los implicados estarían relacionados con delitos como elaboración y transporte de droga, lavado de dinero y homicidios de integrantes de organizaciones rivales.

Los arrestados fueron identificados como Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, de 38 años, alias 'Chendo' y/o 'El 16', uno de los líderes logísticos y operativos de la facción, quien solía estar bajo las órdenes de Juan Avendaño, alias 'Viejo Mayor' y/o 'El 14'; además de Jayson Ariel Tapia Cárdenas, de 28 años, alias 'Flaco Avendaño', cuyo objetivo era coordinar acciones violentas contra grupos rivales; José Antonio García Rodríguez, de 48 años; y José Vizcarra Cervantes, de 40 años.

Joaquín Guzmán Loera encabezó el Cártel de Sinaloa

Durante la intervención, los elementos utilizaron herramientas tecnológicas y realizaron recorridos de seguridad, lo que permitió ubicar dos vehículos en los que viajaban los sujetos. Posteriormente, se les indicó que se detuvieran; sin embargo, hicieron caso omiso, aceleraron y comenzó una persecución que culminó sobre la carretera Culiacán – Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Finalmente, cuando los presuntos delincuentes fueron asegurados, se localizaron en las unidades cuatro armas largas, un paquete envuelto con cinta canela que contenía cocaína, cartuchos y cargadores. Cabe señalar que uno de los automóviles contaba con reporte de robo. En caso de que surja más información, como siempre, en nuestro medio de comunicación se lo daremos a conocer a través de TRIBUNA.

