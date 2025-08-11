Dictan prisión preventiva a 'El Compita', acusado de secuestro y desaparición en Sonora

Comparta este artículo

Benjamín Hill, Sonora.- Por los delitos de desaparición de persona y asociación delictuosa, un hombre llamado José Ángel 'N', alias 'El Compita', fue detenido, imputado penalmente y se le impuso prisión preventiva justificada. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos que se investigan ocurrieron el 31 de agosto de 2023, en la colonia Jesús Siqueiros, de Benjamín Hill, Sonora.

Entre las 23:00 horas del 30 de agosto y las 2:30 horas del día siguiente, la víctima Francisco Guadalupe 'N' fue interceptada por al menos tres sujetos armados, entre ellos el ahora detenido, en la calle José Obregón y Arroyo. Los agresores bajaron de un vehículo y secuestraron al afectado, quien fue subido a la fuerza al vehículo y llevado con rumbo desconocido, permaneciendo como desaparecido hasta la fecha.

Una vez efectuadas las investigaciones correspondientes, se determinó la identidad del señalado como probable responsable de los hechos, ejecutándose las acciones correspondientes para la ejecución de una orden de aprehensión en su contra. Cabe señalar que José Ángel 'N' se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, registrado en Hermosillo.

Acusado de otra desaparición

Asimismo, enfrenta otro proceso por actos relacionados con la desaparición de un hombre en Benjamín Hill. Fue el pasado 17 de abril que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron al señalado junto con otro sujeto llamado Martín Alexis 'N'. La víctima, identificada como Gael Eduardo 'N', se encontraba en un vehículo marca GMC, línea Yukon, tipo vagoneta, color blanco, modelo 2005, junto con diversas personas, entre ellas, Martín Alexis 'N', quien conducía el auto.

Se presume que mediante engaños, fue llevado a un domicilio ubicado en la calle Sin Nombre entre las calles A y D, de la colonia Centro, donde los esperaban otras personas armadas con rifles y pistolas. En el lugar fueron recibidos por José Ángel 'N', alias 'El Compita', y al menos cuatro hombres, quienes llevaban vestimenta de camuflaje y estaban encapuchados. El grupo de personas, mediante amenazas bajaron al afectado del vehículo en contra de su voluntad, siendo el último sitio donde se le vio.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora