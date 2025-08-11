En Tijuana, capturan a mujer que usó ácido y cloro para intentar asesinar a una familia

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Este pasado domingo 10 de agosto, alrededor de las 13:00 horas, la expareja de una de las víctimas, identificada como Shantal, atentó contra la vida de una familia completa en el fraccionamiento Leandro Ramírez, en la delegación Playas de Tijuana. Al parecer, la presunta responsable ingresó al domicilio y esparció por los alrededores ácido muriático y cloro con la intención de acabar con la vida de sus habitantes.

De acuerdo con información de Infobae, las víctimas son cinco adultos y una menor de edad, quienes quedaron atrapados luego de que la mujer arrojara las sustancias químicas. Debido a que la fémina mantenía las puertas y ventanas cerradas, las personas en el interior no pudieron salir hasta la llegada de las autoridades. Afortunadamente, ninguno de los involucrados sufrió daños por la inhalación de los gases.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia revisaron a los afectados y confirmaron que ninguno requería traslado a un nosocomio. También, elementos de la Dirección de Bomberos trabajaron en la zona para retirar los químicos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre este aspecto en particular, aunque, en caso de surgir más información, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Las autoridades detuvieron a la responsable

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) corroboró que Shantal está a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California, institución que se encargará de definir su situación legal. Desde ayer, algunos medios locales han señalado que la presunta autora intelectual fungía como tallerista en un albergue temporal del DIF en Baja California, aunque este dato no ha sido corroborado.

Basándose en el Código Penal para el Estado de Baja California, el artículo 244 establece: "Cualquier persona que coloque o arroje de manera intencional y maliciosa, o haga que se coloque o arroje, sobre la persona de otra, cualquier vitriolo, ácido corrosivo, sustancia inflamable o cáustica de cualquier naturaleza, con la intención de herir la carne o desfigurar el cuerpo de esa persona, será castigada con prisión estatal de dos, tres o cuatro años".

Fuente: Tribuna