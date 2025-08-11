Fiscalía de Veracruz confirma que la maestra secuestrada por criminales murió por tortura

Comparta este artículo

Xalapa, Veracruz.- Este lunes 11 de agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada que fue privada ilegalmente de su libertad en el municipio de Álamo Temapache, murió bajo tortura por sus captores. Hasta el momento han sido detenidos y procesados cuatro presuntos responsables identificados como Octavio 'N’, Jeana Paola 'N’, Víctor Manuel 'N’ y José Eduardo 'N’.

Verónica Hernández Giadans, fiscal general de la entidad, informó que la hoy occisa, quien conducía un taxi y que se había negado a pagar el denominado cobro de piso a un grupo criminal, perdió la vida debido a las agresiones, tortura y otros actos violentos de los que fue víctima desde que inició su cautiverio el pasado 18 de julio del presente año. El caso conmocionó al país, ya que Irma apareció en una grabación mientras se encontraba sometida, hincada y rodeada de hombres armados.

Asimismo, Hernández Giadans mencionó que los sospechosos fueron capturados por presuntos delitos contra instituciones y contra la salud. Una vez recluidos en sus respectivos centros penitenciarios, las autoridades les notificaron sobre nueva orden de aprehensión por el presunto delito de secuestro agravado. Según el informe, la imputación se realizó tomando en consideración "lo anterior, en términos de lo que establece la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro".

Ha habido otros detenidos en la zona norte en un esfuerzo con fuerzas federales y estatales, que están siendo investigados con su presunta participación", indicó la funcionaria estatal.

Una vez que se difundió el secuestro de la educadora de 62 años, familiares y amigos se movilizaron para dar con su paradero, sin embargo, horas más tarde comenzó a circular el video realizado por este grupo del crimen organizado. En el material, Irma Hernández fue obligada a leer un mensaje para todos los taxistas de la región, a quienes exhortaba a pagar la cuota requerida por los criminales. Días después, el cuerpo de la fémina fue encontrado sin vida en el municipio de Álamo Temapache.

Fuente: Tribuna del Yaqui