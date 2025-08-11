FOTOS: Grave accidente en carretera Navojoa-Huatabampo deja cinco víctimas; dos murieron tras el impacto

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Un terrible accidente tiene conmocionada a la sociedad de Navojoa y Huatabampo, pues la noche de ayer domingo 10 de agosto ocurrió un terrible accidente que dejó cinco víctimas, dos de ellas murieron tras el impacto de los dos vehículos implicados en el hecho. La trágica escena tuvo lugar en la carretera Navojoa–Huatabampo poco después de las 20:00 horas; aquí te compartiremos los hechos.

En esa ruta, carretera Navojoa–Huatabampo, a la altura del motel Suca, un vehículo Volkswagen Sedán, color blanco, que circulaba de oriente a poniente, presuntamente se quedó dormido al volante, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un Honda Accord, modelo 2003, color gris, que viajaba en sentido opuesto. El impacto fue horrible; de ello quedan en evidencia las imágenes que han sido compartidas en redes sociales donde se ve al 'vocho' completamente destruido.

El conductor del pequeño vehículo, el 'vocho', fue identificado como Antonio Verduzco, de 47 años, vecino de Bacobampo, y murió en el lugar tras el terrible impacto. Su cuerpo quedó prensado, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos tuvieron que usar las llamadas 'quijadas de la vida' para poder liberarlo. Mientras que una de las personas lesionadas, identificada como María Elia, de 73 años, perdió la vida por un infarto mientras era atendida en un hospital particular; María, con domicilio en la colonia Juárez en Navojoa, viajaba en el vehículo Honda.

Además de las dos víctimas mortales, tres personas más resultaron heridas por los hechos y fueron llevadas al hospital, donde permanecen bajo observación médica. Las autoridades no han dado a conocer la gravedad de las lesiones de estas personas, por lo que no se sabe si están estables. Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública Municipal y Tránsito de Navojoa, expresó que están investigando las causas del accidente.

Las autoridades hicieron el llamado a la comunidad a conducir con precaución en las carreteras, sobre todo en los horarios nocturnos, donde la visibilidad es menor y el riesgo de accidentes aumenta considerablemente. La zona donde ocurrió el accidente es bastante transitada, pero no ha sido escenario de graves incidentes como este.

