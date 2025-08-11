FUERTES IMÁGENES: Por un tendedero de ropa, madre e hija son asesinadas a balazos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una riña por unos tendederos de ropa tuvo un fatal desenlace en una vecindad ubicada en la colonia Morelos, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Los primeros reportes señalan que la situación escaló a tal punto que una madre y su hija fueron asesinadas a balazos por su vecina. Además se reportó la presencia de otro hombre lesionado por proyectil de arma de fuego en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, las víctimas fueron identificadas como Yolanda 'N' y su hija Mónika 'N', de 64 y 35 años de edad respectivamente. El suceso violento tuvo lugar en el inmueble que se encuentra en las calles Carpintería y Labradores, en la demarcación antes mencionada. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y constataron la presencia de los cuerpos sin vida.

Las primeras versiones indican que, desde hace varios días, las víctimas llevaban teniendo problemas con sus vecinos por la posición de unos tendederos de ropa. Por tal motivo, el domingo 10 de agosto de 2025, la responsable se presentó con otras dos personas y abrió fuego en contra de ambas hasta privarlas de la vida. Un reporte del Centro de Control y Comando (C2) Norte alertó a los oficiales, los cuales lograron concretar la detención de la agresora.

Vecinos del lugar denunciaron que la agresora estaba metros adelante del lugar de los hechos, lo que permitió su captura: se trata de una mujer de 44 años, a quien se le encontró un arma de fuego tras efectuar una revisión de rutina y fue enviada al Ministerio Público", explicó Radio Fórmula sobre este asesinato doble suscitado en alcaldía Cuauhtémoc.

Por su parte, el lesionado fue identificado como un hombre de 37 años, el cual presentaba heridas de bala, por lo que tuvo que ser trasladado hacia un hospital cercano para recibir la atención médica pertinente. Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que la presunta asesina es Indira 'N', de 44 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial que se encargará de determinar su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui