Grave accidente en Ciudad Obregón: Tren arrolla a joven de 16 años y le amputa ambos pies

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este domingo, elementos de distintas corporaciones de seguridad en Sonora desplegaron un operativo en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un grave accidente ferroviario que dejó a un menor de edad con lesiones de alta gravedad. El incidente ocurrió en la zona poniente de la cabecera municipal de Cajeme y movilizó a cuerpos de rescate, autoridades municipales, estatales y federales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos sucedieron alrededor de las 19:20 horas, tiempo local a la altura de las calles Cuauhtémoc y José Ángel Santillana, frente a la colonia Benito Juárez de Ciudad Obregón. Testigos informaron que el menor, identificado como Odilón L., de 16 años y originario del estado de Chihuahua, viajaba de manera irregular sobre un tren de carga que se desplazaba con dirección de norte a sur.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El siniestro ocurrió la noche de este domingo en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Presuntamente, el joven intentó accionar una manguera del sistema ferroviario con el objetivo de detener la marcha, pero perdió el equilibrio y cayó sobre las vías. En ese momento, el tren le pasó por encima, provocándole la amputación de ambos pies. Tras el accidente, personas que presenciaron lo ocurrido alertaron de inmediato a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Rápidamente, llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención médica inicial a a víctima. Momentos después, lograron estabilizarlo para trasladarlo de urgencia al Hospital del Niño y la Mujer, donde se programó una intervención quirúrgica para evaluar la posibilidad de salvar parte del tejido en sus extremidades.

Por otra parte, el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), mientras que oficiales de la Guardia Nacional –División Carreteras– recabaron datos para elaborar el Informe Policial Homologado. Este documento fue turnado al Ministerio Público del Fuero Común para dar inicio a las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias exactas del accidente.

Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud de Odilón se reportaba como grave pero estable, en espera de nuevas valoraciones médicas.

Fuente: Tribuna