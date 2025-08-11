Hieren a exsecretario del Ayuntamiento de Linares; lo habían secuestrado años atrás

Comparta este artículo

Linares, Nuevo León.- Durante la tarde de este lunes 11 de agosto de 2025, Rubén Doria Vázquez, exsecretario del Ayuntamiento de Linares, fue víctima de una agresión cuando se disponía salir de una tienda departamental. El hecho provocó una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, quienes al llegar al lugar de los hechos se encontraron al hombre herido, por lo que tuvo que ser trasladado hacia un hospital cercano. Los primeros informes señalan que su estado de salud era estable, pero delicado.

Según información proporcionada por Martha Zamora, corresponsal de Telediario, el reconocido abogado fue víctima de un ataque directo en el estacionamiento de dicha tienda que está ubicada en la colonia Calzada Modesto Galván Cantú, en el municipio de Linares, Nuevo León. A pesar de que se habló de una agresión con proyectil de arma de fuego y también existió la versión de que Doria Vázquez fue atacado con arma blanca, las autoridades no han brindado detalles al respecto.

Se ha manejado la información con mucho sigilo, las autoridades aseguran que tienen ya algunas pistas, puesto que el sitio hay cámaras y por supuesto es un área bastante concurrida por ciudadanos. Han mencionado que no darían información hasta que, desde luego, se realizarán las investigaciones correspondientes", informó la reportera durante un enlace informativo al programa Telediario Del 6.

A través de un reporte a las líneas de emergencia, elementos de la Fuerza Civil tuvieron conocimiento de la presencia de un hombre herido en dicha zona, por lo que rápidamente se trasladaron al sitio. De igual manera, paramédicos de la Cruz Roja delegación Linares hicieron acto de presencia para atender al afectado y posteriormente llevarlo a un nosocomio de la localidad. También trascendió que, hace unos años, el exfuncionario.

Por su parte, agentes ministeriales se encargaron de las diligencias correspondientes en el área y se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles de este suceso violento. Por el momento quedará esperar por un reporte actualizado por parte de las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui