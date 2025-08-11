Jornada del domingo en Sinaloa dejó un saldo de 17 muertos por homicidios dolosos

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado domingo 10 de agosto se registraron a lo largo del día un total de 17 asesinatos en distintos municipios de Sinaloa. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), uno de los hechos más graves ocurrió en el municipio de Concordia, específicamente en el poblado Pánuco, donde se suscitó un enfrentamiento armado entre grupos criminales rivales que dejó como saldo ocho personas fallecidas.

Por otra parte, el municipio de Navolato también fue escenario de actos delictivos, ya que se localizaron cinco víctimas mortales en la sindicatura de San Pedro, mientras que la quinta se encontró en la comunidad de Villa Juárez. Cada uno de los cuerpos fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerán bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sean debidamente identificados.

En lo que respecta a la capital del estado, se confirmó que dos hombres, tras ser víctimas de un ataque armado en Las Coloradas, fallecieron al ser ingresados a hospitales con heridas de bala; uno fue trasladado al hospital de la colonia Nueva Galaxia y el otro a la Cruz Roja. Asimismo, según medios locales, se presume que se encontraron restos humanos en Rosario y en el ejido Independencia, perteneciente a Angostura.



La Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro informó que ese mismo día se recibió una denuncia por robo de vehículo; sin embargo, hasta este momento se desconocen mayores detalles. En caso de que surja nueva información, como siempre, se la haremos saber a través de TRIBUNA. En otro tema, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó la ausencia de un individuo en Culiacán.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

