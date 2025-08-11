Localizan cuerpo flotando en las aguas cercanas a la Isla de Pájaros, en Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Este lunes 11 de agosto, alrededor de las 11:40 horas, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida flotando en el mar justo frente a la Isla de Pájaros, ubicada en el municipio de Guaymas, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, debido a lo reciente de la noticia, la víctima todavía no ha sido identificada, pero se presume que se trata de una persona del sexo masculino.

Al parecer, el hallazgo lo realizaron pescadores que se encontraban por la zona y, una vez que se percataron del cadáver, de inmediato se comunicaron con las autoridades. Al sitio acudieron elementos de la Marina, Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes se encargaron de la labor de recuperación del cuerpo. En caso de que surjan más datos, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado procedieron a la intervención legal y al traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO). Se espera que en las próximas horas, por medio de la autopsia de ley, se revele la causa de su muerte. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades locales no se han pronunciado de manera pública sobre el tema.

Cuerpo sin vida en medio del mar

En otro asunto similar, hace un mes se localizaron los restos de Christian, un joven de 21 años que desapareció en la playa Centinela. Según medios locales, estaba pescando cuando una ola lo arrastró y sus familiares se comunicaron con la policía para iniciar las labores de búsqueda. Por lo tanto, el viernes 4 de julio, alrededor de las 6:00 horas, ubicaron el cuerpo del guaymense.

Ante todo, colaboraron elementos de Bomberos, Resguardo Marítimo de Capitanía de Puerto, Seguridad Pública, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y de la Comisión de Búsqueda del Gobierno del Estado. A su vez, se hace un llamado a nadar con precaución y a no introducirse en el agua si el clima no es favorable, pues de esa forma se está exponiendo al peligro lo más valioso.

Fuente: Tribuna