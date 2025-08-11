Los asesinaron y lo abandonaron: Hallan a hombre acribillado al poniente de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de ayer domingo, diversas corporaciones de seguridad se movilizaron para atender el reporte del hallazgo de un hombre sin vida en una zona despoblada de Hermosillo, ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Banús y el tramo final del bulevar Las Torres, al poniente de la ciudad. El caso ya se encuentra bajo la supervisión de la Agencia del Ministerio Público especializada en homicidios.

El primer aviso a las autoridades se registró alrededor de las 7:00 horas, cuando ciudadanos que transitaban por la zona alertaron sobre la presencia de un cuerpo en un camino de terracería. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo acudieron como primeros respondientes y, a las 8:15 horas, confirmaron la situación, procediendo a acordonar el área para preservar la escena del crimen.

El occiso, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocido, fue localizado a aproximadamente 60 metros de la vialidad principal. Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, encontrado en posición boca arriba. Según el primer informe pericial, la víctima presentaba múltiples lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, especificando dos heridas en la región de la cabeza y tres más en el torso.

Al momento de ser localizado, el hombre vestía una camisa de manga corta en color azul, un short de mezclilla color beige, cinturón negro y calzado deportivo rojo. En las cercanías del cuerpo se encontró una mochila tipo morral de color negro que contenía diversos objetos personales, así como una camiseta negra y una gorra blanca, las cuales fueron aseguradas como parte de las evidencias.

Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el levantamiento de indicios en el lugar. Durante esta labor, se localizaron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros cerca del cuerpo, los cuales serán analizados para avanzar en la investigación. Al operativo se sumaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para brindar seguridad en el lugar.

El lugar donde tuvo lugar el hallazgo del cuerpo

Agentes de la AMIC iniciaron las primeras indagatorias para determinar las circunstancias del suceso. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia y los procedimientos correspondientes que permitan la identificación de la víctima y establecer la causa exacta de muerte.

Fuente: Tribuna