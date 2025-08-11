Madrugada violenta en Ciudad Obregón: Hombre armado ejecuta a 'El Chapo'; tenía 16 años

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no descansa en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. La madrugada de este lunes 11 de agosto, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en la colonia Los Presidentes, al suroeste de la región, luego de que se reportara un ataque armado que dejó como saldo a una persona sin vida. Esta ya fue reconocida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes alrededor de la 01:30 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada sobre la calle Sergio Gastélum de la Vega, casi esquina con Las Palmas. Vecinos del sector señalaron que en esa zona se estaba realizando una reunión, hasta que un sujeto armado arribó y, sin mediar palabra con los presentes, abrió fuego contra un joven que se encontraba en el sitio.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes. Foto: Facebook

Luego del homicidio, el gatillero huyó hacia una dirección desconocida. Los testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes confirmaron que en el sitio había un joven baleado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente a la escena para atender a la víctima, sin embargo, confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul. Información extraoficial señaló que el ahora occiso presuntamente era conocido como 'El Chapo', y que tenía solo 16 años de edad. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil de su asesinato.

La zona permaneció cerrada al tránsito por varias horas mientras el personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaban las diligencias correspondientes, para posteriormente trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le practicarán la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna