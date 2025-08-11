No se pueden dar detalles en la investigación del excomisario de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- No se pueden dar pronunciamientos ni avances sobre la investigación del excomisario de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos, aseguró el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), Gustavo Rómulo Salas Chávez.

En entrevista, el titular de la FGJE señaló que la información que circula al respecto en diferentes medios de comunicación es todo lo que se puede compartir debido al tipo de delito del que se le acusa al excomisario, junto a otros cinco policías municipales.

Al excomisario se le detuvo el pasado viernes, en su residencia ubicada en Monterosa, al norte de la ciudad, y se le acusa de diferentes cargos, como el de privación ilegal de la libertad.

Durante el fin de semana, circuló una fotografía donde se observa a Manuel Emilio Hoyos, junto a los cinco detenidos afuera del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 1 de Hermosillo.

Cuatro años estuvo Manuel Emilio Hoyos en el cargo de comisario de la Policía Municipal en Hermosillo.

Fuente: Tribuna