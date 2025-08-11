Otro caso como Fernandito: Asesinan a niña en Chalco; atacan a su familia por una DEUDA económica

Comparta este artículo

Chalco, Estado de México.- En medio del terrible caso de Fernandito, el menor de cinco años que fue asesinado porque su familia tenía una deuda de mil pesos, sale a la luz el asesinato de otra menor por las mismas razones: una deuda económica. Los hechos sucedieron también en el Estado de México, lo que ha levantado las alarmas de la sociedad ante estos hechos de violencia por deudas ligadas a menores de edad. Se trata de Dulce, de 12 años, que fue asesinada en un ataque armado en contra de su familia por la deuda que sostienen.

Según los primeros reportes, los hechos tuvieron lugar en el municipio de Chalco, Estado de México. La menor habría sido víctima del ataque directo contra su familia que tuvo lugar en la casa de sus abuelos, ubicada en la calle Reforma, esquina Cerrada de Benito Juárez, en el poblado San Pablo Atlazalpan. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este lunes 11 de agosto, a eso de las 5:00 horas. Durante el ataque, Dulce habría quedado herida por las balas, pero cuando los paramédicos y elementos de la policía llegaron, ya no contaba con signos vitales.

Reportes indican que a la pequeña casa con techo de cartón, donde vivía Dulce con su madre, hermanos y abuelos, llegaron sujetos armados, entraron por la fuerza y dispararon. Las balas le dieron a la niña en el pecho y las piernas; ella ya no pudo resistir las heridas y murió en el sitio. No se detalló la cantidad a la que asciende la deuda económica que sostiene la familia, pero las primeras indagatorias apuntan a un ataque directo contra la familia, presuntamente relacionado con una deuda de dinero. La madre de la menor, identificada como Bianca, dio testimonio de lo sucedido a los oficiales, quienes desplegaron un fuerte operativo en la zona, pero de momento no hay personas detenidas por el delito.

Caso Fernandito

Este hecho se suma al reciente caso del menor de cinco años, Fernandito, que fue encontrado sin vida en el municipio de Los Reyes-La Paz, Estado de México. El pequeño fue retenido por un grupo de prestamistas como garantía de pago por una deuda de mil pesos que su madre no había podido pagar. El hecho ha generado indignación en todo México, que ha resaltado la gravedad de que menores se vean implicados en este tipo de hechos violentos.

Fuente: Tribuna del Yaqui