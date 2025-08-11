Pareja de adolescentes detenida en Nuevo León por torturar y matar a un perrito

Comparta este artículo

Montemorelos, Nuevo León.- La noche de este pasado domingo 10 de agosto se realizó la detención de una pareja de adolescentes que son acusados de terminar con la vida de un perrito en el en el municipio de García, Nuevo León. De acuerdo con información extraoficial, se confirmó que la captura de los presuntos responsables en una estación de autobuses porque pretendían huir.

Por su parte, la Fiscalía estatal compartió a través de sus redes sociales un avance del caso: "La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, al tener conocimiento de los hechos por medio de redes sociales y en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), logró la localización de dos adolescentes que podrían estar relacionados con los hechos donde privan de la vida a un canino, en el municipio de García", señala el comunicado.

De hecho, con relación a lo anterior, hace un par de días comenzó a circular un video en el que se veía a un sujeto torturar a un cachorrito, pues supuestamente quería hacer un sacrificio satánico. El asunto es que la persona que estaba detrás de la cámara era la novia del perpetrador. Es así que cuando se viralizaron las imágenes la población se indignó al grado que por supuesto exigieron justicia.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen por completo las identidades de los jóvenes, quienes debido a su edad no pueden ser reveladas. Se sabe que están a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su responsabilidad en los actos cometidos contra el pequeño animal. En caso de que surjan más datos, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Los adolescentes permanecen detenidos

El Código Penal de Nuevo León aborda en el artículo 445 el tipo de sanción para quien dañe a una especie doméstica: "Al que por acción u omisión cometa maltrato o crueldad animal contra cualquier especie doméstica, causándole lesiones u ocasionándole dolor o sufrimiento que afecte su bienestar, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y una sanción pecuniaria de 50 a 100 cuotas".

En otro asunto, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato investiga un ataque encabezado por estudiantes de la Universidad Educem en el municipio de Pénjamo. Se informa que en ese caso utilizaron pirotecnia para dañar a una mascota. Todo inició con la denuncia pública de la asociación civil Gaticos A.C. y, tras la difusión del video, diversos colectivos se manifestaron para clamar sanciones contra los responsables.

Fuente: Tribuna