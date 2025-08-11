Pobladores en Puebla casi linchan a presunto ladrón; lo amenazaron con prenderle fuego

Comparta este artículo

Santiago Xiutetelco, Puebla.- Alrededor de la medianoche del sábado 9 de agosto de 2025, pobladores de Santiago Xiutetelco, Puebla, estuvieron a punto de ejecutar un linchamiento público en contra de un sujeto al que le achacaban múltiples robos en la comunidad a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, la intervención oportuna por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal impidió que los habitantes pudieran cumplir con su cometido.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Puebla, el presunto ladrón fue identificado como Juan 'N', a quien los vecinos de Santiago Xiutetelco responsabilizan por diversos asaltos y robos a casa habitación. A pesar de que en ese momento no había sido captado realizando una actividad ilícita, la comunidad decidió hacer justicia por su propia mano y lograron retener al sospechoso para posteriormente propinarle varios golpes y amenazarlo con quitarle la vida.

Una vez retenido, los pobladores comenzaron a golpear al presunto delincuente y amenazaron con quitarle la vida o causarle daños que le impidieran volver a delinquir, pero la tensión escaló cuando algunos vecinos amenazaron con prenderle fuego, esto tras expresar su molestia por la falta de acción de las autoridades locales ante la inseguridad que aqueja la zona", explicó el medio anteriormente citado.

Posteriormente, policías municipales se presentaron en el sector y, aunque los civiles se opusieron al arresto del supuesto delincuente, los uniformados concretaron la detención del individuo y lo llevaron hacia las instancias de la comandancia municipal. Más tarde, los habitantes también arribaron al recinto de Seguridad Pública y exigieron la entrega del individuo, a quien señalaron de ser familiar de varios empleados del Ayuntamiento de Xiutetelco, por lo que sospechaban que pudiera ser dejado en libertad.

Frente a esta situación, oficiales de la Policía Estatal se trasladaron hacia la comunidad y acordaron con los pobladores comunicar el caso la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, además de poner a Juan N a disposición del organismo con la finalidad de los ciudadanos presentes sus respectivas denuncias y se pueda proceder con las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui