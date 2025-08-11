Riña vecinal terminó en asesinato: Daniel pasará el resto de su vida en prisión de Edomex

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este lunes sobre la conclusión del proceso judicial en contra de Daniel García Valencia, quien fue sentenciado a 106 años y 8 meses de cárcel. La condena fue emitida por un Juez del Poder Judicial del Estado de México tras encontrarlo culpable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Los hechos violentos ocurrieron la noche del 22 de junio de 2024 en la colonia Luis Donaldo Colosio, del municipio de Ecatepec. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía estatal, el conflicto se originó a raíz de una disputa vecinal. Una de las víctimas, identificada con las iniciales R.P.G., intentaba ingresar a su domicilio en su vehículo, pero el acceso se encontraba obstruido por una pipa de agua propiedad del ahora sentenciado.

Al no poder pasar solicitó el apoyo de tres de sus familiares para dialogar con García Valencia y pedirle que moviera la unidad. Sin embargo, la conversación escaló a una discusión. En un punto del altercado, Daniel García Valencia ingresó a un inmueble cercano para después salir portando un arma de fuego. Acto seguido, abrió fuego en contra de las cuatro personas. Como saldo, un hombre y una mujer murieron en el lugar.

Las otras dos víctimas, R.P.G. y otro masculino, resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Tras tomar conocimiento del suceso, la FGJEM abrió la carpeta de investigación correspondiente. A través de las diligencias realizadas por agentes ministeriales y peritos, se recabaron las pruebas necesarias para identificar y solicitar una orden de aprehensión contra el responsable.

Una vez detenido, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó el cúmulo de evidencias, incluyendo testimonios y pruebas periciales, que acreditaron fehacientemente la responsabilidad de García Valencia. Con base en la solidez de los elementos aportados, la autoridad judicial dictó la condena de 106 años y 8 meses de prisión.

Además, se le impuso el pago de una multa de 202 mil 691 pesos y el pago de 237 mil 768 pesos como concepto de reparación del daño material y moral para las víctimas.

