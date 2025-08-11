Sheinbaum reacciona al homicidio de 'Fernandito' en Edomex: "Muy trágico, muy doloroso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 11 de agosto, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre un caso que, en días anteriores, conmocionó a todo México: la violenta muerte de 'Fernandito', un niño de solo cinco años de edad que fue asesinado en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex) presuntamente por una deuda de mil pesos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó como "muy trágico y muy doloroso" el asesinato del menor. De igual forma, señaló que es indispensable realizar cambios estructurales en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para garantizar una atención oportuna a las víctimas y evitar que casos como este se repitan.

Se está investigando por la Fiscalía del Estado de México, qué fue lo que ocurrió y que no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. [...] Es un caso muy trágico, muy doloroso. Tiene que haber cambios en la Fiscalía para que este no vuelva a ocurrir", puntualizó la jefa del Ejecutivo Federal mexicano.

En esta misma intervención, la mandataria informó que el Gobierno Federal está brindando acompañamiento a la familia, con la intervención directa del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el respaldo de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez: "Se está apoyando a la familia, pero lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que por una u otra razón no se le da".

Está trabajando la Fiscalía del Estado de México, la gobernadora (Delfina Gómez) está muy atenta y de nuestra parte todo el apoyo que requiera", concluyó.

Caso 'Fernandito': Secuestro y asesinato por una deuda

De acuerdo con las investigaciones, la madre de 'Fernandito' solicitó un préstamo de mil pesos a una vecina para poder mudarse. Tras retrasarse en el pago, la prestamista (identificada como Ana Lilia 'N') acudió a su domicilio junto con su hija Lilia 'N' y el esposo de esta para reclamar el dinero. El 28 de julio, el menor fue llevado por la fuerza como "garantía" de pago.

La abogada de la madre, Fabiola Millán, denunció que la mujer acudió al DIF municipal, a la Fiscalía regional y a la comisaría para solicitar ayuda, sin que ninguna autoridad interviniera de manera inmediata.

El 4 de agosto, gracias a la intervención del colectivo Amor y Rabia, policías ingresaron a la vivienda donde el niño estaba retenido. Sin embargo, 'Fernandito' fue encontrado sin vida dentro de bolsas de plástico. Hasta ahora, no se ha confirmado la causa de su muerte. Por estos hechos, Ana Lilia 'N', su esposo y su hija fueron detenidos y vinculados a proceso por los delitos de secuestro y homicidio. Los tres se encuentran bajo prisión preventiva en el penal de Neza Bordo, mientras continúa la audiencia para determinar su situación jurídica.

