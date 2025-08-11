Sicario irrumpe en vivienda al sur de Ciudad Obregón y asesina a un hombre: Esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia sigue al alza en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y escenario de múltiples enfrentamientos armados. Uno de los más recientes ocurrió la noche de este domingo 10 de agosto de 2025 en inmediaciones de la colonia Sostenes Valenzuela Miller, popularmente conocida como 'La 410', al sur del municipio. Este hecho violento dejó una víctima mortal que no ha sido identificada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche de ayer, domingo 10 de agosto, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Xalapa, entre Villahermosa y Toluca. En ese lugar, un hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, fue sorprendido por un sujeto armado que ingresó y le disparó en repetidas ocasiones, para posteriormente huir del sitio.

Vecinos señalaron que el estruendo de las detonaciones causó pánico, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. Ante esto, se activó el Código Rojo en ese sector de Ciudad Obregón y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar atención médica a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul. El área fue acordonada por los elementos policiacos, quienes recabaron indicios y realizaron entrevistas a testigos con el fin de obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento de evidencias balísticas en la escena para integrarlas a una nueva carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, no se han dado a conocer detalles sobre el posible móvil del crimen ni sobre la identidad del agresor. Las autoridades informaron que el caso fue turnado al Ministerio Público del Fuero Común, instancia que continuará con las indagatorias correspondientes para dar con el responsable.

