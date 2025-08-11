Sorprenden a Tomás Eladio en posesión de 26 envoltorios de droga al sur de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizaron el cateo de una vivienda en Ciudad Obregón, donde lograron la detención de un hombre llamado Tomás Eladio 'N', de 48 años de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes junto a diversos indicios de un posible delito de narcomenudeo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló este lunes, que dicha acción se efectuó en un inmueble ubicado en la colonia Luis Echeverría, al sur de la ciudad, en seguimiento a una investigación. Como resultado del operativo, se aseguraron 24 envoltorios de metanfetamina y dos envoltorios de marihuana, los cuales fueron turnados al área correspondiente para las periciales químicas a integrarse en la carpeta de investigación.

El imputado fue puesto a disposición de un juez de control, a la espera de que se efectúen las audiencias que la ley demanda, mismas en las que la Fiscalía de Sonora formulará imputación y solicitará la vinculación a proceso penal. La institución indicó que con esta acción "refrenda su compromiso para frenar las operaciones de las organizaciones criminales, preservar la integridad y el patrimonio de los sonorenses e imponer penas ejemplares".

Cabe recordar que el pasado jueves se informó que, durante un operativo de seguridad, se logró la detención de tres personas y el decomiso de un arma de fuego y presuntos narcóticos, en Ciudad Obregón. Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) efectuaban patrullajes de vigilancia en el fraccionamiento Villas del Trigo, al sureste de la ciudad, cuando identificaron un vehículo sospechoso, de la marca Honda Accord.

Por ello procedieron a marcarle el alto para una inspección, localizando una pistola calibre .9 milímetros, junto con 46 envoltorios que contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana. Los detenidos fueron identificados como Erick 'N', de 26 años de edad, y Luis 'N', de 18 años, los cuales se encontraban en compañía de un menor de edad, cuya identidad no fue revelada.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora