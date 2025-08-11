Sujeto pierde la vida tras intentar cruzar el bulevar Progreso en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado domingo 10 de agosto de 2025, alrededor de las 20:50 horas, ocurrió un fuerte accidente justo en el bulevar Progreso, cerca de la calle Carlos Caturegli, ubicada en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, perdió la vida un hombre tras ser atropellado por un vehículo; aunque aún no ha sido identificado, se sabe que tenía alrededor de 65 años.

Una vez que se realizó el reporte, al sitio acudió personal de la Cruz Roja; sin embargo, al revisar el cuerpo se percataron de que ya no contaba con signos vitales. Por lo tanto, elementos de Tránsito Municipal resguardaron la zona en espera de que llegara Servicios de Medicina Forense (SEMEFO), cuya función es realizar los exámenes médicos correspondientes para determinar la causa de la muerte.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se confirmó que el sujeto portaba un pantalón de mezclilla y una camiseta azul claro; es así que, de reconocer la vestimenta, favor de comunicarse con las autoridades pertinentes para lograr identificar el cadáver de la víctima. En caso de que surjan más datos, te lo haremos saber como siempre a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA.

Los accidentes están a la alza en Hermosillo

En otro asunto, ayer a las 07:10 horas, en la capital de Sonora, pero detrás del fraccionamiento Banús, con más precisión en un baldío, se detectó el cuerpo sin vida de un sujeto de aproximadamente 35 a 40 años. Según medios locales, presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y la cabeza. Al lugar arribaron autoridades municipales, estatales y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para iniciar con las investigaciones.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna