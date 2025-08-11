Tenía signos de violencia: Hallan cadáver de activista trans en Zapotlán el Grande, Jalisco

Comparta este artículo

Ciudad Guzmán, Jalisco.- Durante el fin de semana, autoridades localizaron el cuerpo de una persona sin vida en una brecha que se ubica al norte de Zapotlán el Grande, perteneciente a Ciudad Guzmán, Jalisco. La presidenta municipal, Magali Casillas, confirmó que se trataba de Katia Daniela Medina Rafael, directora del Colectivo Trans Zapotlán y una reconocida defensora de los derechos de las personas trans en la región, quien presentaba signos de violencia al momento del hallazgo.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el cadáver se encontraba en un camino que conecta con la carretera libre y el crucero de la Catarina en Ciudad Guzmán, hasta donde se presentó personal de la Fiscalía Regional de Jalisco para encargarse de las diligencias correspondientes y abrir la carpeta de investigación correspondiente. Por su parte, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, en donde se le practicará la autopsia de ley.

A través de un mensaje en redes sociales, Magali Casillas lamentó la manera en la que algunos medios de comunicación se han referido a la activista trans, considerándolo como "una grave falta de respeto a su identidad y dignidad". También, la alcaldesa pidió que la víctima sea reconocida y respetada como una mujer trans, al mismo que exhortó a las autoridades competentes para que el crimen sea investigado y tipificado con perspectiva de género y de diversidad sexual, tratándose como un feminicidio.

Nos preocupa y nos indigna la forma en que algunos medios de comunicación locales han informado sobre este caso, refiriéndose a Katia Daniela como 'hombre vestido de mujer'. Estas expresiones no solo son incorrectas, sino que representan una grave falta de respeto a su identidad y dignidad, así como a los principios de derechos humanos que deben regir toda labor informativa”, se puede leer en el comunicado que compartió la presidente municipal en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el Colectivo Diverso de la Universidad de Guadalajara, a través de sus redes sociales, repudió el asesinato de la actividad y exigió justicia para la hoy occiso, hecho que se suscita en el marco del Día Estatal contra los Crímenes de Odio. Asimismo, otras cuentas pro LGBT+ se han manifestado y reconocido la labor social de Katia Daniela con respecto a la diversidad en Zapotlán el Grande, así como su lucha en contra de la violencia y los discursos de odio.

Fuente: Tribuna del Yaqui