Terrible hallazgo: Encuentran cuerpo putrefacto y colgado de árbol en monte de Empalme

Empalme, Sonora.- La tarde de este lunes 11 de agosto, fue localizado el cuerpo putrefacto de una persona del sexo masculino en una zona de monte ubicada al norte de la ciudad de Empalme. El hallazgo tuvo lugar en un área cercana al panteón municipal, generando la movilización de las corporaciones de seguridad y periciales. De acuerdo con la información inicial, el descubrimiento fue realizado por residentes locales.

Dichas personas pasaban por un camino de terracería que comunica la colonia Juárez con el libramiento de la carretera federal México 15. Al percatarse de la presencia del cuerpo, los ciudadanos dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911 poco después de las 18:00 horas. Como primeros respondientes, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al sitio para verificar la información.

Una vez en el lugar, confirmaron la existencia del cadáver y procedieron a asegurar el perímetro para preservar la escena, conforme a los protocolos establecidos. El cuerpo, que corresponde a un hombre aún no identificado, fue encontrado suspendido de un árbol con una cuerda atada al cuello. Debido al avanzado estado de descomposición que presentaba, las autoridades estiman que podría haber permanecido en el sitio por varias semanas.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo de las diligencias correspondientes, iniciando la recolección de indicios para integrar a la carpeta de investigación. Durante la inspección del área, se encontró una mochila, cuyo interior contenía medicamentos. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia que determinará la causa exacta del deceso y ayudará en el proceso de su futura identificación.

