Tragedia en Sinaloa: Accidente en carretera de Escuinapa deja un muerto y otro lesionado

Escuinapa, Sinaloa.- Durante la noche del domingo 10 de agosto de 2025 se registró un aparatoso accidente carretero sobre la carretera estatal Escuinapa-Teacapán, más específicamente en el kilómetro 8+500. Los primeros reportes indican que el incidente se produjo a la altura de La Guanera y Agua Dulce, en las inmediaciones de la comunidad de La Estacada, perteneciente al municipio de Escuinapa, Sinaloa.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el percance dejó como saldo un hombre sin vida y otro más lesionado. El reporte policial indicó que dos motociclistas transitaban por el tramo carretero cuando los embistió la conductora de un automóvil Kia Río gris, quien fue identificada como Sofía 'N', de 37 años aproximadamente, con domicilio en Mazatlán. Al parecer la fémina no se percató de la presencia de los individuos al momento de circular por dicho sector.

Hasta el lugar de los hechos llegaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle la atención médica correspondiente a Santos Efraín 'N', de 43 años, mismo que resultó con múltiples lesiones cuando se desplazaba en su vehículo de color rojo con negro. La víctima, con domicilio en Escuinapa, presentó una fractura expuesta de tibia y peroné, por lo que tuvo que ser trasladado hacia el Hospital General del mencionado municipio para ser atendido por los especialistas.

Por su parte, los socorristas también valoraron al otro sujeto identificado como Agustín 'N', de 25 años y también residente de Escuinapa. El joven se movilizaba a bordo de una motocicleta Italika verde con negro al momento del choque y, aunque el persona médico estuvo brindado el auxilio pertinente, el hombre fue declarado sin signos vitales, por lo que la zona tuvo que ser acordonada por parte de elementos de Tránsito Municipal.

Finalmente, los uniformados solicitaron la intervención de los servicios periciales y de investigación de la Fiscalía General del Estado para que se encargaran de las diligencias de ley. Una vez que los trabajos de campos fueron concluidos, la autoridad competente ordenó a una funeraria local el levantamiento y traslado del cuerpo.

Fuente: Tribuna del Yaqui