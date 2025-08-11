Víctor Francisco dio drogas y alcohol a un menor en Navojoa; fue denunciado y detenido

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Un sujeto de nombre Víctor Francisco 'N', de 20 años de edad, fue detenido e imputado por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción de menores, cometido en contra de una víctima de 17 años de edad, cuya identidad se mantiene reservada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que los hechos ocurridos en la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, municipio de Navojoa.

La detención se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión que estaba vigente, y durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso la evidencias reunidas y que sustentan la acusación contra este individuo. La defensa solicitó el término constitucional para la resolución de la vinculación a proceso, por lo que el juez fijó nueva fecha, imponiendo prisión preventiva justificada, como medida cautelar.

De acuerdo con la investigación, el 28 de julio de 2025, entre las 00:00 y 01:00 horas, Víctor Francisco 'N', aprovechando la relación de confianza derivada de su parentesco con la víctima, le habría propiciado el consumo de bebidas alcohólicas, marihuana y cocaína. La Fiscalía de Sonora "reitera su compromiso con la protección de niños y adolescentes, y con investigaciones para que los responsables enfrenten la justicia con todo el rigor de la ley".

En otro hecho ocurrido en la ciudad de Navojoa, un hombre identificado como José 'N', de 29 años de edad, fue capturado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar cometido contra su madre. Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los hechos ocurridos los días 30 de junio y 1 de julio pasados, en el domicilio familiar ubicado en la colonia Nueva Generación.

Según la información de la Fiscalía de Sonora, en ambas fechas, el acusado ejerció actos de poder con intención de agredir verbal y psicoemocionalmente a la víctima, profiriendo amenazas explícitas de muerte y agresión física, lo cual generó un entorno de violencia reiterada e intimidación en el ámbito doméstico. Por este hecho, el sujeto fue denunciado ante el Ministerio Público y posteriormente arrestado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora